España y Marruecos refuerzan la frontera tras entrar 49 000 personas en un día

España y Marruecos reforzaron este viernes 31 de julio de 2026 la valla fronteriza de la ciudad autónoma española de Ceuta y parecen haber frenado los cruces masivos, después de que unas 49 000 personas llegaran por mar y por tierra en un solo día, con al menos 19 cadáveres hallados en el agua.

El cruce masivo hacia Ceuta, una lengua de tierra controlada por España que se adentra en el Mediterráneo desde Marruecos, provocó divisiones en Europa, e Italia amenazó con suspender el régimen de fronteras abiertas dentro de la UE.

A las puertas de Ceuta, las autoridades marroquíes habían desplegado camiones con cañones de agua y habían hecho retroceder a la gente. Cerca de allí se podían ver los restos carbonizados de un autobús y siete vehículos, consecuencia de los enfrentamientos con la multitud.

Las autoridades españolas afirmaron que intentarían expulsar lo antes posible a quienes hubieran entrado ilegalmente, a pesar de una sentencia judicial que ha impuesto nuevas restricciones a las normas especiales de "denegación de entrada en frontera", que permiten las expulsiones inmediatas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto visitar Ceuta el viernes junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ceuta, junto con Melilla, otra ciudad autónoma española situada en el norte de Marruecos, constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Cada una de estas ciudades tiene una población de alrededor de 85 000 habitantes.

Ambas ciudades registran periódicamente picos en los intentos de cruce por parte de migrantes que buscan llegar a Europa, pero que casi 50 000 personas crucen en un solo día parece no tener precedentes. España lo ha calificado como la mayor crisis desde al menos 2021.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo el viernes que entre los factores que han contribuido a este aumento podría figurar una sentencia del Tribunal Supremo español de principios de este mes, según la cual los migrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma sumaria en virtud de normas especiales.

Los migrantes afluyen a una localidad en el lado marroquí de la frontera

Torres dijo a una emisora de radio local que el Gobierno español había reaccionado de inmediato ante el aumento de llegadas y que procedería a la repatriación de los migrantes, respetando siempre las sentencias judiciales y los derechos de los migrantes.

En el lado marroquí de la frontera, miles de migrantes llegaron en masa durante la noche a la localidad marroquí de Fnideq, conocida en España como Castillejos, a pesar del refuerzo de los dispositivos de seguridad que frustraron la mayoría de los intentos de cruzar.

Aunque el cruce parecía bloqueado, algunos grupos se desplazaban por la costa en busca de rutas para bordear la valla. Algunos se preparaban para nadar.

"Llegué tarde", dijo Brahim, de 32 años, que solo dio su nombre de pila. Explicó que había llegado desde Tánger con la esperanza de cruzar por la puerta, pero se encontró con que estaba prácticamente cerrada.

Entre quienes esperaban cruzar había también mujeres y niños procedentes de Marruecos y del África subsahariana.

En una publicación en la red social X, la Asociación Unificada de Guardias Civiles de España (AUGC) señaló que el jueves, durante la oleada de cruces, había muy pocos agentes sobre el terreno para vigilar la valla, lo que les impidió detenerla.

"Las políticas migratorias requieren una revisión profunda que aborde la realidad de la frontera sur y garantice el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a Ceuta", afirmaba un comunicado conjunto de varias organizaciones locales de migrantes, en el que se señalaba que los recursos en Ceuta eran insuficientes.

La migración es un tema delicado en toda Europa, donde los partidos de derecha han cobrado fuerza en la última década desde la crisis de 2015, cuando más de un millón de personas cruzaron el continente, principalmente a pie, y solicitaron asilo, la mayoría huyendo de la guerra en Siria.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de derechas, dijo que su país estaba dispuesto "a intervenir con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, incluida la suspensión del Espacio Schengen con España", en referencia a la zona sin fronteras internas de la UE.

Aunque el Gobierno español, socialista, afirma que se mantiene firme ante los cruces ilegales, sostiene que los inmigrantes contribuyen a fortalecer la economía y ha ofrecido una amnistía masiva que ha llevado a cientos de miles de personas a solicitar la ciudadanía durante el último año.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta muestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española —y, por tanto, europea— a más de 500 000 inmigrantes en situación irregular es profundamente errónea y fomenta la trata de personas", escribió el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, respondió que el mensaje de Tajani era inapropiado y dijo que España esperaba solidaridad y no demagogia partidista de su socio. Añadió que convocaría al embajador italiano para presentar una protesta.