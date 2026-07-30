España envía al ejército al enclave de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

Cientos de migrantes ingresaron este jueves 30 de julio 2026 desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, y otros van en camino, lo que llevó a Madrid a enviar el ejército para garantizar la seguridad en medio de la "emergencia humanitaria" que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar a nado.

Estas personas se sumaron a las 1.500 que habían llegado al enclave en los últimos días. Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

La migración desde Marruecos hacia estos dos territorios es una cuestión políticamente sensible entre ambos países.

Italia, entretanto, pidió este jueves 30 de julio del 2026 que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su "equivocada" política migratoria.

El jueves 30 de julio del 2026 centenares de personas seguían entrando en masa saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2.

A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

Añadió que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, y que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Según mostraron imágenes de la televisión pública, agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves 30 de julio del 2026 felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!".

Cientos de personas más, entre ellas menores, se concentran en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular.