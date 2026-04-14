España aprobó este martes la regularización masiva de inmigrantes indocumentados

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno

El Gobierno de España aprobará este martes una regularización extraordinaria para cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular.

El presidente Pedro Sánchez señala en la red social X:

“El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país”.

En una carta a la ciudadanía, añade:

“Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”.

Alcance de la medida

Según el gobierno, la iniciativa busca que estas personas puedan integrarse en igualdad de condiciones dentro del sistema económico y social.

“Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones”, indica el mandatario.

Plazos del proceso

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, detalla el cronograma:

“Va a comenzar esta misma semana”

“Va a concluir el 30 de junio”

Además, explica que: