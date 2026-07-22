Cierran redondel de Las Bañistas por un procedimiento policial la noche de este miércoles
La AMT indicó que cerró el redondel de Las Bañistas, en Cumbayá, debido a un procedimiento policial la noche de este 22 de julio.
La Policía Nacional realiza un cierre en el rendodel de Las Bañistas, en Cumbayá.
AMT
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Actualizado:
22 jul 2026 - 21:23
La Agencia Nacional de Tránsito (AMT) realiza un cierre en el redondel de Las Bañistas debido a un procedimiento de la Policía Nacional la noche de este miércoles 22 de julio de 2026.
El cierre ocurre en las calles Redondel de las Bañistas y Francisco de Orellana, en la bajada a Cumbayá.
Según información preliminar, en la zona se registró un ataque armado. Hasta pasadas las 21:00, la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto.
(Noticia en desarrollo...)
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