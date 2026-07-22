Cierran redondel de Las Bañistas por un procedimiento policial la noche de este miércoles

La Policía Nacional realiza un cierre en el rendodel de Las Bañistas, en Cumbayá.

La Agencia Nacional de Tránsito (AMT) realiza un cierre en el redondel de Las Bañistas debido a un procedimiento de la Policía Nacional la noche de este miércoles 22 de julio de 2026.

El cierre ocurre en las calles Redondel de las Bañistas y Francisco de Orellana, en la bajada a Cumbayá.

Según información preliminar, en la zona se registró un ataque armado. Hasta pasadas las 21:00, la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto.

(Noticia en desarrollo...)