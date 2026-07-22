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Quito

Cierran redondel de Las Bañistas por un procedimiento policial la noche de este miércoles

La AMT indicó que cerró el redondel de Las Bañistas, en Cumbayá, debido a un procedimiento policial la noche de este 22 de julio. 

La Policía Nacional realiza un cierre en el rendodel de Las Bañistas, en Cumbayá.

AMT

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

22 jul 2026 - 21:23

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La Agencia Nacional de Tránsito (AMT) realiza un cierre en el redondel de Las Bañistas debido a un procedimiento de la Policía Nacional la noche de este miércoles 22 de julio de 2026. 

El cierre ocurre en las calles Redondel de las Bañistas y Francisco de Orellana, en la bajada a Cumbayá. 

Según información preliminar, en la zona se registró un ataque armado. Hasta pasadas las 21:00, la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto. 

(Noticia en desarrollo...)

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