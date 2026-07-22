Nietos de periodista esmeraldeño son asesinados a tiros

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Los hermanos Maela Anaís Arismendi, de 26 años, y Ángel Aquiles Arismendi Lara, de 24, nietos del periodista esmeraldeño Aquiles Arismendi Díaz, fueron asesinados durante un ataque armado perpetrado en su vivienda, ubicada en el sector 50 Casas.

De acuerdo con la información preliminar, entre cuatro y cinco hombres armados irrumpieron en la casa tras derribar la puerta principal, este 22 de julio.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra los dos jóvenes. Familiares confirmaron que Maela Anaís estaba embarazada.

Autoridades investigan el hecho

El hecho ha causado consternación en Esmeraldas, especialmente en el entorno del comunicador, ampliamente conocido en la provincia por su trayectoria periodística.

La familia recibió muestras de solidaridad de allegados, vecinos y miembros de la comunidad, quienes acudieron al velatorio realizado en la vivienda de los abuelos de las víctimas.

Mientras continúan las diligencias, familiares del periodista y habitantes del sector exigen que el crimen no quede en la impunidad y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.