De la Espriella difunde video entre cadáveres tras bombardeo contra disidencias de las FARC

El giro comunicacional del presidente colombiano al mostrar resultados de bombardeos

El presidente de Colombia compartió imágenes de la operación Azarías, realizada en Guaviare contra un grupo de las disidencias de las FARC.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, difundió este miércoles un video sobre la operación Azarías, ejecutada el pasado 30 de agosto en el departamento de Guaviare contra integrantes de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

Las imágenes muestran al mandatario caminando entre cadáveres cubiertos con sábanas blancas, que fueron colocados frente a fusiles y municiones incautadas durante el operativo.

El registro fue publicado en las redes sociales del presidente como parte de su comunicación sobre las acciones militares.

Las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales. La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros.



A través del Ministerio de Justicia y la USPEC, entregamos nuevos equipos para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo,… pic.twitter.com/WLZG2ypSWe — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026

Presidente identifica a uno de los muertos

Durante el video, De la Espriella menciona a alias Tigre, señalado como cabecilla de uno de los frentes atacados. Mientras habla sobre él, la cámara enfoca los cuerpos cubiertos.

El mandatario afirma que el hombre había participado en ataques contra integrantes del Ejército y la Armada Nacional.

La difusión de estas imágenes marca una forma distinta de presentar los resultados de operaciones militares en Colombia. El presidente aparece vestido con prendas de tonos verde oscuro, similares a las utilizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Tres bombardeos en tres semanas

De acuerdo con la información difundida, De la Espriella ha ordenado tres grandes bombardeos contra distintos grupos armados durante sus primeras tres semanas como presidente.

La comunicación de estos operativos incluye imágenes desde el lugar de los hechos y registros aéreos de los ataques.

El video de la operación Azarías también incorpora imágenes tomadas desde el aire durante el bombardeo. La producción del material utiliza escenas de la operación militar y posteriormente muestra los resultados encontrados en tierra.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en la operación Azarías, 23 terroristas fueron abatidos, entre ellos alias Tigre o Pintado, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez; seis capturados, un menor rescatado y abundante armamento incautado. Dijo que era… pic.twitter.com/Pi3chpLMBZ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 2, 2026

Una nueva estética para comunicar las operaciones

La publicación utiliza una narrativa visual diferente a la que tradicionalmente han empleado otros presidentes colombianos para informar sobre operaciones contra grupos armados.

En esta ocasión, los cadáveres forman parte central de las imágenes difundidas públicamente.

Las imágenes aéreas utilizadas en el video también han sido comparadas con la forma en que Donald Trump presenta registros de operaciones militares después de ataques contra presuntos narcotraficantes en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico.

Referencias a otros gobiernos

La comunicación del Gobierno colombiano también había utilizado recientemente elementos visuales asociados a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Un video publicado una semana antes mostró a reclusos con la cabeza rapada mientras eran trasladados dentro del sistema penitenciario colombiano.

Así, los videos difundidos durante las últimas semanas muestran un cambio en la manera en que el Gobierno presenta sus acciones contra grupos armados y estructuras vinculadas al narcotráfico.

La operación Azarías es ahora una de las principales piezas de esta nueva estrategia de comunicación.