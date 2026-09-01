Sorpresiva reunión entre Rafael Correa y Gustavo Petro 

Gustavo Petro y Rafael Correa, expresidentes de Colombia y Ecuador, respectivamente, mantuvieron una reunión presencial en México este martes 1 de septiembre de 2026.

El encuentro fue confirmado por el propio Petro a través de su cuenta de X, donde publicó una fotografía junto al exjefe de Estado ecuatoriano.

Petro aseguró que uno de los objetivos de la conversación fue fortalecer la articulación de los sectores progresistas de América Latina y planteó la necesidad de impulsar una alianza regional frente al narcotráfico.

“Me reúno con Rafael Correa, expresidente del Ecuador para ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano y lograr una verdadera alianza antinarcotráfico”, escribió Petro. Según el exmandatario colombiano, esta estrategia debería estar vinculada con la justicia social y el fortalecimiento de la democracia.

Petro no detalló cómo funcionaría esta eventual alianza contra el narcotráfico, qué países podrían integrarla ni cuáles serían sus mecanismos de cooperación. Tampoco se conoció, hasta la tarde de este martes, un pronunciamiento de Correa sobre los resultados del encuentro.

Petro también se reunió con Andrés Arauz en México

La reunión con Correa se produjo como parte de una serie de encuentros políticos que Petro mantiene durante su estadía en México, su primera visita al extranjero después de dejar la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.

Este martes, Petro también informó de una reunión en Ciudad de México con Andrés Arauz, excandidato presidencial ecuatoriano y una de las figuras vinculadas al correísmo. Según el exmandatario colombiano, ambos conversaron sobre la “integración del progresismo andino y caribeño”.

En esa publicación, Petro amplió sus cuestionamientos a la política de Estados Unidos hacia América Latina y llamó a los movimientos progresistas de la región a coordinar acciones. También contrapuso su visión de integración latinoamericana con la política estadounidense y se refirió a la disputa geopolítica por recursos naturales y a la relación con China.