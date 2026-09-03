Familiares de Nathaly Mafla realizarán un plantón en Fiscalía este viernes 4 de septiembre en Quito

Familia de Nathaly Mafla realizará un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado este 4 de septiembre de 2026.

Familiares de Nathaly Mafla realizarán un plantón pacífico la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026, en el centro-norte de Quito.

Así lo confirmaron Elizabeth Castillo, madre de la joven, y el abogado Paúl Vergara a Teleamazonas.com. La concentración se realizará a las 08:00.

La medida busca exigir celeridad en las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado por la muerte de la estudiante politécnica.

Nathaly Mafla fue reportada como desaparecida el 4 de junio de 2026. Fiscalía

El punto de encuentro son los exteriores de la sede fiscal, en las calles Vicente Ramón Roca y Juan León Mera.

La movilización contará con el apoyo de la Fundación Ciudadanas por el Mundo, entidad que acompaña a la familia para evitar que el caso quede en la impunidad.

Investigación por presunto femicidio

Nathaly Mafla, de 20 años, desapareció el 4 de junio de 2026 tras salir de la Escuela Politécnica Nacional.

Su cuerpo fue hallado cinco días después en una quebrada del sector de La Vicentina.

Nathaly Mafla fue reportada como desaparecida el 4 de junio de 2026 y hallada sin vida el 9 de junio. Cortesía

El caso se tramita en una Fiscalía Especializada en Violencia de Género bajo la tipificación de femicidio.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las diligencias para recabar pericias técnicas, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios clave dentro del expediente.