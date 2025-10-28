EE.UU. confirma el nuevo ataque a cuatro lanchas en el Océano Pacífico; 14 personas murieron

Fuerzas estadounidenses atacaron cuatro presuntas 'narcolanchas' en el Océano Pacífico y 14 personas murieron. Este hecho lo confirmó, este martes 28 de octubre del 2025, el Jefe del Pentágono.

Estos ataques elevan a por lo menos 57 el número de muertos durante la campaña antinarcóticos de Washington. El gobierno de Donald Trump comenzó a principios de septiembre su ofensiva en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas procedentes de Venezuela.

Los ataques, en los cuales ya destruyó al menos 14 embarcaciones, se ampliaron luego al Pacífico. Según Estados Unidos, en esas aguas operan carteles colombianos y mexicanos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en X que "un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados" y uno sobrevivió en tres ataques realizados el lunes 27 de octubre del 2025, en aguas internacionales.

"Nuestros servicios de inteligencia conocieron las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió Hegseth.

La publicación del Jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos contra embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

Hegseth afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos inició "inmediatamente" la búsqueda del único sobreviviente de los ataques. Las autoridades mexicanas "aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", precisó.

La Marina de México confirmó que efectúa una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas náuticas (830 km) al suroeste del puerto mexicano de Acapulco.

La postura de Estados Unidos

El Jefe del Pentágono afirmó que los ataques, del lunes 27 de octubre, fueron contra "organizaciones terroristas" que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental.

"Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaida y recibirán el mismo trato (...) Los cazaremos y los eliminaremos", prometió Hegseth.

Pero Washington aún no proporcionó pruebas de que sus objetivos estuvieran traficando drogas, y los expertos dicen que los ataques son ilegales incluso si apuntan contra traficantes conocidos.

Estados Unidos dispuso un importante aumento de sus fuerzas militares en Latinoamérica con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Buque de guerra de Estados Unidos llega a Trinidad y Tobago

Desplegó buques de guerra de la Marina, así como aviones de combate furtivos F-35, y envió al grupo de ataque de los portaaviones USS Gerald R. Ford.

Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a Venezuela el lunes 27. Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieron la semana anterior.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue de fuerzas. Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes 28 de octubre que su país podría albergar una base militar extranjera en las Islas Galápagos que podría ser utilizada para combatir el tráfico de drogas y combustible, así como la pesca ilegal.