Armada del Ecuador decomisó ocho bultos con armas flotando en el mar de las Islas Galápagos

Ocho bultos con armas, que flotaban en el mar, fueron decomisados por La Armada.

Ocho bultos llenos de armas, que flotaban en el espacio marítimo de las Islas Galápagos fueron decomisados, este lunes 27 de octubre del 2025, durante un operativo de control y vigilancia marítima ejecutado por la Armada del Ecuador.

La operación se pudo ejecutar tras recibir información de inteligencia de la Policía Nacional y del gobierno de los Estados Unidos, según informó las Fuerzas Armadas.

Los paquetes, que contenían armas largas, habrían estado destinados a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y organizaciones delictivas que operan en Ecuador.

Durante el operativo, el personal naval localizó una embarcación sospechosa cerca del punto del hallazgo de las armas. Al ser interceptada, se constató que sus 27 tripulantes no tenían la documentación en regla ni matrícula vigente para navegar en altamar.

Además, el capitán de la nave no se encontraba a bordo, lo que hace presumir que habría huido en medio del mar abierto, según FF.AA.

En la misma zona se detectó una segunda embarcación, con 23 tripulantes y 2 592 galones de combustible. Tampoco tenían los documentos en regla.

El balance total de la operación naval fue el siguiente: