Toque de queda en Cali y militariza la ciudad tras terremoto de magnitud 7.4

Equipos de rescate y residentes locales retiran los escombros y buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

La ciudad de Cali enfrenta una situación de emergencia luego del terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Ante las amenazas de saqueos, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad y facilitar las labores de rescate de los organismos de socorro.

Una de las principales disposiciones es el toque de queda, que comenzará a las 20:00 de este lunes 10 y se extenderá hasta las 06:00 del martes 11 de agosto de 2026.

El Alcalde explicó que la decisión responde a las alertas sobre posibles saqueos y señaló que se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en Cali, especialmente en los sectores que resultaron más afectados por el movimiento telúrico.

Según Eder, el toque de queda "no detendrá las labores de rescate: rescatistas, voluntarios, médicos, Fuerza Pública, transporte público, periodistas, entre otros, podrán seguir trabajando".

Las autoridades también dispusieron la militarización de distintos puntos de la ciudad, con especial atención en las zonas donde se concentran los daños y continúan las labores de búsqueda y rescate.

Además, Cali también fue declarada en calamidad pública para atender emergencias. Según Eder, hasta las 20:30 de este 10 de agosto se reportan 40 edificios totalmente colapsados, 188 personas reportadas como desaparecidas y 37 personas rescatadas

También se declaró alerta roja hospitalaria en la red de salud de la ciudad, con el objetivo de priorizar la atención médica y garantizar la capacidad de respuesta ante el incremento de pacientes.

El terremoto ocurrió a las 07:34 de este lunes 10 de agosto, según reportes del Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo dejó al menos 111 personas fallecidas, 87 heridas y decenas de edificaciones colapsadas.