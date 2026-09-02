Estados Unidos firmará acuerdo petrolero de 100 años con Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmarán un acuerdo petrolero.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Caracas para firmar este miércoles 2 de septiembre de 2026 un acuerdo petrolero con el Gobierno de Venezuela.

El convenio contempla concesiones por 100 años para explotar 17 campos petroleros, cuyas reservas probadas alcanzan aproximadamente 65 000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las enormes reservas de Venezuela.

“Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que grandes inversiones fluyan hacia este país” Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

¿Cómo funcionará el acuerdo?

Según información difundida por la Casa Blanca, las autoridades venezolanas otorgaron las concesiones a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP).

A su vez, NABEP concedió una participación del 35% en su empresa matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sostenido que el país conservará la soberanía sobre sus hidrocarburos.

El acuerdo ha recibido el respaldo de la Asamblea Nacional venezolana y las Fuerzas Armadas, aunque sectores de la oposición y del propio oficialismo han cuestionado sus condiciones y exigido mayor transparencia.