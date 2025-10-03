Estados Unidos ataca y hunde otra lancha cerca de Venezuela y mata a la tripulación

Una lancha fue hundida por Estados Unidos en la costa de Venezuela.

Una nueva lancha fue atacada y hundida cerca de Venezuela por parte de Estados Unidos este viernes 3 de octubre de 2025.

Así lo confirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a través de un mensaje en redes sociales.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", escribió Hegseth.

El funcionario estadounidense añadió que "cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".

Según Hegseth, estas operaciones avanzan en aguas internacionales "siguiendo las órdenes del presidente Trump".

Se trató de un ataque "letal y cinético" contra un buque "narcotraficante" ligado a "Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos".

Según el Gobierno norteamericano, no hay dudas de que la embarcación llevaba drogas y advirtió que los ataques continuarán.