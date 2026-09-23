EE.UU. intercepta lancha con 22 migrantes, ocho son ecuatorianos, intentaban ingresar a Florida

Varios migrantes fueron interceptados en una embarcación que pretendía entrar de forma irregular a Florida, EE.UU.

Una lancha con 22 migrantes, que intetaba ingresar de forma irregular al estado de Florida en Estados Unidos, fue interceptada por Oficiales de la Guardia Costera de ese país.

Entre los migrantes se encontraban ocho ecuatorianos, 13 chinos y un dominicano.

Según el informe de las autoridades aduaneras, el operativo se realizo el 15 deseptiembre de 2026 cerca de Angelfish Creek, en las inmediaciones de los Cayos, Florida, pero la información se difundió este miércoles 23 de septiembre.

Además, se informó la detención de un ciudadano de nacionalidad cubana, quien sería el presunto traficante de migrantes.

Los migrantes fueron transferidos al Cortador de la Guardia Costera de EE. UU. Pablo Valent para su procesamiento, mientras que la embarcación fue incautada.