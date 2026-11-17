Jensen Huang, de Nvidia, era asesor informal de Donald Trump en temas de inteligencia artificial.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó, el lunes 16 de noviembre, que investiga a la empresa singapurense Megaspeed para ayudar presuntamente a compañías chinas a eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de chips.

En un comunicado conjunto publicado el lunes por la noche, los departamentos de Comercio y de Justicia afirmaron que estaban trabajando para "aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier actividad delictiva que pudiera haberse producido".

Según el comunicado, el Departamento de Comercio inició su investigación sobre Megaspeed, una compañía de computación en la nube, en 2024 por posibles infracciones de los controles a la exportación.

https://t.co/n75Lx13nLj Nvidia investiga un presunto caso de espionaje a su CEO, Jensen Huang. Una empresaria china es señalada de supuestamente filtrar información a Pekín, acusación que China niega. https://t.co/DKG6phWPqJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 10, 2026

El comunicado también señaló que la investigación se inició después de "una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed para comprobar el uso final de los productos en junio de 2025".

Durante la inspección las autoridades interrogaron a la entonces consejera delegada, Alice Huang, acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para China.

La revelación de la relación de Huang con el que fuera consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, provocó la dimisión de este último la semana pasada.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026, poniendo fin a sus 33 años al frente del gigante de la IA que cofundó, tras revelarse que había tenido dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China.