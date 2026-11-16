Imagen promocional oficial de Grand Theft Auto VI, en la que aparecen los protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos.

El estudio de Rockstar Games prepara el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) para este jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Esta nueva entrega trae consigo la clásica Vice City, ciudad presentada en 2002, pero esta vez estará ambientada en una versión contemporánea de Florida, dentro del estado ficticio de Leonida.

La historia tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, dos personajes vinculados por una relación sentimental y criminal.

Lucía representa una novedad para la saga al convertirse en la primera mujer en ocupar el papel protagonista central de una entrega principal de GTA con voz propia.

Según declaraciones del codirector Rob Nelson durante una entrevista para IGN, los jugadores podrán influir en la evolución de la relación entre ambos, que podrá desarrollarse como una pareja o como compañeros de delitos.

Esta historia se desarrollará en un territorio dividido en seis regiones: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y el Parque Nacional Mount Kalaga.

Cada zona tendrá características geográficas y ambientes propios, desde espacios urbanos y costeros hasta pantanos y áreas naturales.

Entre las novedades confirmadas por Rockstar está la incorporación de podcasts bajo demanda, que podrán escucharse tanto en vehículos como a pie mediante auriculares conectados a los teléfonos de los personajes.

En cuanto a las actividades criminales, las demostraciones del videojuego realizadas por Rockstar a medios especializados muestran cambios en el sistema de robo de vehículos.

Algunos automóviles tendrán alarmas y rastreadores, mientras que otros requerirán herramientas específicas, como ganzúas o dispositivos para clonar llaves.

Estas mecánicas buscan que los robos y las huidas exijan mayor planificación.

Standard Y Ultimate Edition

Rockstar Games confirmó dos ediciones para el lanzamiento: 'Standard' y 'Ultimate'.

Es posible encontrar ambas versiones en:

PlayStation Store: Para las versiones digitales de PlayStation (PS5 / PS5 Pro).

Para las versiones digitales de (PS5 / PS5 Pro). Microsoft Store: Para las versiones digitales de Xbox (Xbox Series X|S).

La versión 'Standard Edition' contiene el videojuego completo y se la puede encontrar por un precio de $79.99

Y la 'Ultimate Edition' trae contenido adicional, como vehículos, armas personalizadas, establecimientos y elementos vinculados a la historia de Jason y Lucía.

Esta última versión se la encuentra por un precio de $99.99

Los propietarios de la edición 'Standard' podrán adquirir posteriormente una mejora a 'Ultimate'.