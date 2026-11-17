Buseta escolar impacta contra una casa y deja dos heridos

Una buseta escolar se impactó contra una vivienda en el Centro Histórico de Quito la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026.

El siniestro de tránsito ocurrió en la intersección de las calles García Moreno y Olmedo y dejó dos personas heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar y realizó labores de rescate para liberar al conductor, quien quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también llegó para atender la emergencia.

Cierre vial en la calle García Moreno

Como consecuencia del accidente, se mantiene cerrado un carril de la calle García Moreno, desde la Esmeraldas hasta la Mejía, en sentido norte-sur.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución por el sector.