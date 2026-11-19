Donald Trump antes de emprender un viaje de estado

El gobierno estadounidense anunció el jueves 18 de noviembre que entregó los primeros permisos de extracción minera en altamar.

Estas licencias se ubican en una zona cercana a sus territorios en el Pacífico y fueron otorgados pese a un reciente fallo judicial desfavorable.

Las dos licencias, otorgadas a empresas cuyos nombres no han sido divulgados, cubren más de 12,5 hectáreas cercanas a Samoa Americana, archipiélago en el sudoeste del Pacífico bajo soberanía de Washington.

Cada área se vendió por tres millones de dólares, en una operación que desató críticas de la comunidad local y grupos ambientalistas.

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo que es la primera vez que Estados Unidos organiza una subasta de concesiones de minerales críticos en altamar en el Pacífico.

Además destacó este suceso como un paso histórico para la seguridad energética y minera.

Se conoce que un juez estadounidense estimó el lunes 16 de noviembre que el gobierno infringió la ley en el procedimiento de atribución de esas licencias al no considerar su impacto sobre la flora y la fauna.