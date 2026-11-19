Pete Hegseth asumió el cargo de secretario de Defensa de Estados Unidos el 25 de enero de 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, llegó a Ecuador este jueves 19 de noviembre de 2026 para mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Su visita forma parte de una gira por América Latina que incluyó escalas en Venezuela y Colombia, donde abordó asuntos relacionados con la cooperación militar y el combate al narcotráfico.

Pero, antes de convertirse en la máxima autoridad civil del Pentágono, Hegseth desarrolló una carrera militar y televisiva.

¿Quién es Pete Hegseth y cuál es su trayectoria?

Peter Brian Hegseth nació el 6 de junio de 1980 en Minneapolis, Minnesota. Tiene 46 años y cuenta con formación académica en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

En 2003 se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton y, en 2013, obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Fue oficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense y participó en misiones militares en Irak, Afganistán y la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Durante su carrera militar recibió varias condecoraciones, entre ellas dos Estrellas de Bronce, otorgadas por méritos durante el servicio militar.

De presentador de televisión a dirigir el Pentágono

En 2014, Hegseth se incorporó a la cadena estadounidense Fox News, donde posteriormente se convirtió en copresentador del programa Fox & Friends Weekend.

Durante su etapa televisiva defendió públicamente varias de las políticas de Donald Trump y entrevistó a figuras de la política estadounidense.

Trump lo nominó para dirigir el Pentágono tras ganar las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, su designación generó cuestionamientos sobre su experiencia para administrar la institución y denuncias relacionadas con su conducta personal.

Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 51 votos a favor y 50 en contra, gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

Asumió el cargo el 25 de enero de 2025, como el vigésimo noveno secretario de Defensa de Estados Unidos.

¿Por qué también se lo conoce como secretario de Guerra?

En septiembre de 2025, Donald Trump dispuso el uso de la denominación Departamento de Guerra para referirse al Departamento de Defensa.

Desde entonces, la administración estadounidense utiliza también el título de secretario de Guerra para identificar a Hegseth.

Entre sus responsabilidades están supervisar las Fuerzas Armadas estadounidenses, dirigir la política de defensa y coordinar la cooperación militar con otros países.

¿Por qué llegó Pete Hegseth a Ecuador?

La visita del funcionario estadounidense tiene como eje la revisión de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente en los siguientes ámbitos:

Combate al narcotráfico

Lucha contra el crimen organizado transnacional

Operaciones contra la minería ilegal

Cooperación y asistencia militar

Intercambio de información de inteligencia

Este es el segundo encuentro bilateral entre Daniel Noboa y Pete Hegseth en 2026. Ambos mantuvieron una primera reunión el 15 de junio en el Pentágono, en Estados Unidos.