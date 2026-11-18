El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró el miércoles, 22 de octubre del 2025, su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sostendrán una reunión bilateral en China.

Así lo informó un funcionario estadounidense, de acuerdo con reportes internacionales difundido este jueves 19 de noviembre de 2026.

La información preliminar no precisa la hora exacta de la cita bilateral ni todos los puntos que se tratarán en la mesa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostendrán una reunión bilateral en China, según confirmó un funcionario estadounidense. Archivo

¿Cuándo fue la última vez que se reunieron?

La última reunión formal entre Trump y Putin tuvo lugar en agosto de 2025 en Alaska, en una cumbre enfocada en negociaciones sobre la guerra en Ucrania que concluyó sin alcanzar un acuerdo.

Desde entonces, ambos mandatarios no habían mantenido un encuentro bilateral formal, más allá de un breve saludo protocolario en la previa de las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

El nuevo encuentro bilateral se suma a la agenda diplomática en territorio chino, donde también está prevista una cita trilateral junto al presidente chino, Xi Jinping .