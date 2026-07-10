EE.UU. y países aliados piden a las autoridades colombianas 'una transición pacífica'

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, saludando a sus seguidores.

Estados Unidos y 12 países de la alianza Escudo de las Américas pidieron este viernes 10 de julio de 2026 a "todas las autoridades colombianas" garantizar una transición pacífica del poder, según un conjunto comunicado.

El ultraderechista y afín al presidente Donald Trump, Abelardo De la Espriella, fue elegido nuevo presidente de Colombia en un balotaje el 31 de mayo, pero el mandatario saliente, Gustavo Petro, asegura que tiene pruebas de fraude.

"Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas a actuar con estricto apego a la Constitución" ya "garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente", reza el texto.

"Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y que, sin fundamentos debidamente sustentados, ponen en duda la integridad de las acciones del proceso electoral" advierten los firmantes.

"La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional" añaden.

Los países firmantes se suscribieron en marzo pasado, en una cumbre en Florida a invitación de Trump, una Alianza para luchar contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad regional.

Esa agenda coincide con el programa de Abelardo De la Espriella, que propone una política de mano dura con grupos criminales y disidencias guerrilleras aún activas en Colombia, la construcción de megacárceles y el uso de herbicidas en la lucha contra el cultivo de coca.

De la Espriella no oculta su deseo de incorporar a Colombia al Escudo de las Américas, conformado entre otros por Argentina, Chile, Panamá, Ecuador y Costa Rica.

El izquierdista Gustavo Petro, que mantuvo una relación de altibajos con Trump, ha pedido a sus seguidores que salgan a manifestarse el 20 de julio, antes del traspaso de poderes, previsto el 7 de agosto.