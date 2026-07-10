LEGO convierte Nueva York en un gigantesco homenaje al Mundial 2026

El trofeo del Mundial, construido con más de 1,3 millones de piezas LEGO.

La ciudad de Nueva York se convirtió en escenario de una de las activaciones más llamativas del Mundial 2026.

El Grupo LEGO y la FIFA inauguraron una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo en Rockefeller Plaza, una estructura de 8,47 metros de altura construida con más de 1,36 millones de ladrillos LEGO.

La instalación, considerada una de las construcciones móviles más grandes realizadas por la compañía, fue presentada por el exfutbolista brasileño Cafú, quien colocó la última pieza durante la apertura oficial de la LEGO Fan Zone.

El proyecto requirió ocho meses de trabajo, la participación de 59 especialistas y más de 7.000 horas de construcción.

El espacio permanecerá abierto al público hasta la final del Mundial y forma parte de la campaña global con la que LEGO busca unir a los aficionados a través del juego y el fútbol.

Además de la réplica del trofeo, los visitantes pueden participar en desafíos de construcción, personalizar minifiguras y conocer las nuevas colecciones inspiradas en figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Cristiano Ronaldo.

Times Square y Nueva York viven el ambiente mundialista

Nueva York se ha consolidado como uno de los principales escenarios del Mundial 2026.

En los últimos días, miles de aficionados han participado en actividades organizadas por la FIFA y distintas marcas en Manhattan, mientras lugares emblemáticos como Rockefeller Plaza, Bryant Park y Times Square han servido de punto de encuentro para turistas y seguidores del torneo.

La ciudad también alberga la FIFA House y múltiples experiencias relacionadas con la recta final de la Copa del Mundo.

LEGO apuesta por el fútbol con una campaña global

La activación del trofeo gigante forma parte de la estrategia "LEGO Editions", desarrollada junto a la FIFA para el Mundial 2026.

La campaña incluye una línea de sets oficiales, figuras coleccionables de futbolistas y experiencias interactivas en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

La compañía, el objetivo es acercar a niños y adultos al torneo mediante la creatividad y el juego, reforzando su alianza con la FIFA durante la Copa del Mundo.