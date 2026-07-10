Policía y exfuncionaria de control migratorio detenidos por tráfico de migrantes a EE.UU.

La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutó operativos simultáneos en las provincias de Tungurahua, Carchi, Pichincha y Santa Elena, como parte de una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes.

Durante estas intervenciones fueron aprehendidos cuatro personas, entre ellos un policía en servicio activo y una exfuncionaria de control migratorio.

Según las investigaciones, ellos presuntamente integraban una estructura delictiva dedicada a facilitar el traslado irregular de personas hacia los Estados Unidos mediante rutas clandestinas.

Se identificaron a cinco víctimas, quienes habrían sido trasladadas por rutas irregulares, evadiendo los controles migratorios en distintos países hasta ser detenidas por autoridades migratorias de México y posteriormente deportadas a Ecuador.

Las diligencias investigativas establecieron que las víctimas mantenían impedimentos de salida del país.

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En ese contexto, se presume que un policía y una exfuncionaria de control migratorio del Puente Internacional de Rumichaca habrían facilitado el uso de sellos migratorios auténticos para evadir los controles legales, sin que los movimientos de salida quedaran registrados en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).

"Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las respectivas diligencias judiciales, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades", indicó la Policía.