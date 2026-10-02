El Consejo de la Judicatura arrancó la selección de 222 jueces temporales en Ecuador

El Pleno de la Judicatura arrancó el proceso de selección de jueces temporales

El Consejo de la Judicatura (CJ) inició el proceso para seleccionar 222 jueces temporales que serán asignados a unidades judiciales a escala nacional.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Pleno del CJ, el jueves 1 dde octubre de 2026, y busca atender el déficit de juzgadores y mejorar los tiempos de respuesta del sistema de justicia.

“Es una decisión necesaria para fortalecer la capacidad de respuesta de la Función Judicial”, dijo Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria es interna y está dirigida a servidores jurisdiccionales que tengan al menos cinco años de trayectoria en la Función Judicial y tres años de ejercicio como abogados.

La convocatoria está prevista que comience este viernes 2 de octubre de 2026. Podrán participar funcionarios judiciales que cuenten con nombramientos definitivos, provisionales o contratos ocasionales.

Se seleccionarán perfiles para:

Juez de Unidad Multicompetente

Juez de Unidad Penal

Juez de Unidad No Penal

El Consejo de la Judicatura señaló que cuenta con la disponibilidad presupuestaria y una plataforma tecnológica institucional para desarrollar las diferentes etapas del proceso.

Según el CJ, la medida responde a la declaratoria de emergencia en el sistema de justicia y busca mantener operativas las dependencias judiciales mientras se atienden las necesidades estructurales de la Función Judicial.

"Este proceso extraordinario no sustituye a los concursos públicos de méritos y oposición, sino que responde de forma inmediata a la declaración de emergencia en el sistema de justicia, garantizando que las dependencias judiciales mantengan operativas sus labores, mientras se resuelven las necesidades estructurales de la Función Judicial", señaló la Judicatura.

"La institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para organizar el concurso y con la plataforma tecnológica institucional para ejecutar cada etapa de manera segura y eficiente", añadió.