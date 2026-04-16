Arrestan a estadounidense acusado de matar a su esposa y dejar sus restos en una nevera

El reservista de la Marina de Estados Unidos (EE.UU.) acusado de asesinar a su esposa, una inmigrante colombiana cuyo cuerpo fue encontrado en una nevera en su vivienda en el estado de Virginia, fue arrestado.

David Varela, de 38 años, era buscado por asesinato en primer grado de su esposa, Lina Guerra Echavarría, de 39 años y oriunda de Medellín.

El reservista fue detenido fuera de EE.UU., tras una persecución de semanas, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Policía descubrió los restos de la víctima tras denuncias

Patel añadió que se espera su pronta extradición, sin dar más detalles de dónde se realizó la captura y cuándo sería su regreso al país.

La Policía de Virginia descubrió el cuerpo de Guerra Echavarría dentro del congelador de la cocina de la vivienda que compartía con Varela el pasado 5 de febrero de 2026, después que su familia la reportara como desaparecida.

La autopsia determinó que Guerra Echavarría murió por un traumatismo por fuerza contundente y asfixia, lo que originó los cargos contra Varela.