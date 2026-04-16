Quito: choque múltiple en la avenida Simón Bolívar, sector Guápulo

Siete vehículos chocaron en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo.

Siete vehículos chocaron en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, en el norte de Quito. El siniestro se registró la tarde de este jueves 16 de abril de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender a las personas afectadas por la colisión. El primer reporte indica que tres personas resultaron heridas.

El siniesro de tránsito ocurrió en sentido norte - sur, por lo que la vía se encuentra parcialmente cerrada, mientras las unidades de emergencia permanecen en el sitio.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) permanece en la vía para gestionar la movilidad. Sin embargo, se registran largas filas de vehículos.

El choque ocurrió mientras en Quito cae una fuerte lluvia que se disipa por momentos. Las autoridades recomiendan circular con precaución por el riego que existe al circular sobre la calzada mojada.