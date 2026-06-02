Las importaciones de Colombia se redujeron un 40% durante la vigencia de los aranceles

Un día después de la eliminación de la tasa de seguridad del 100 % aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia, el Gobierno presentó un balance preliminar sobre el impacto que tuvieron las medidas comerciales implementadas durante los últimos cuatro meses.

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, indicó que las cifras iniciales muestran una reducción aproximada del 20% en las exportaciones ecuatorianas y una caída cercana 40% en las importaciones de Colombia.

Importaciones de Colombia ingresan a Ecuador sin tasa

“Hubo una reducción aproximada del 20% en las exportaciones y un 40% en las importaciones de Colombia. Ese es el balance general de lo que ha pasado en estos cuatro meses”, manifestó el funcionario este martes 2 de junio de 2026, durante una entrevista en Teleamazonas, quien aclaró que los datos aún deben ser contrastados y validados por el Banco Central del Ecuador.

Jaramillo destacó que el impacto sobre las exportaciones fue menor debido a que las medidas adoptadas por Colombia no afectaron a la totalidad de los productos ecuatorianos. Según explicó, el segundo decreto colombiano alcanzó únicamente al 32% de las exportaciones nacionales.

Pese a que Ecuador eliminó desde el 1 de junio de 2026 el gravamen del 100% a los productos colombianos, el Ministro señaló que todavía no existe una respuesta oficial de Bogotá respecto a la eliminación de los aranceles de hasta el 75 % que fueron impuestos a determinados productos ecuatorianos durante la disputa comercial.

El titular de Producción dijo que están a la espera de que el vecino país también reduzca los aranceles y confió en que el nuevo gobierno colombiano permita avanzar hacia acuerdos que fortalezcan el intercambio bilateral.