Decomiso de cervezas en Pichincha: incautan mercancía valorada en USD 50 000

Un total de 26 700 unidades de cerveza de procedencia extranjera fueron decomisadas durante operativos de control ejecutados en las carreteras de Pichincha, informó el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) este martes 2 de junio de 2026.

La mercancía, valorada en cerca de 50 000 dólares, no contaba con los documentos que justifiquen su origen, detalló la entidad en su cuenta de X.

El operativo estuvo a cargo del personal del Distrito Quito, que detectó la carga durante inspecciones realizadas a camiones que circulaban por la provincia.

Según informaron las autoridades, los conductores no presentaron la documentación requerida para acreditar la legalidad de la mercancía, por lo que se procedió con la aprehensión de las bebidas alcohólicas.

Mercadería valorada en USD 50 000

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento decomisado alcanza las 26 700 unidades de cerveza extranjera, cuyo valor comercial se estima en 50 000 dólares.

Las autoridades investigan ahora la procedencia de la mercadería y si existe alguna presunta infracción relacionada con contrabando o evasión de controles aduaneros.

Las acciones de control se desarrollaron con el respaldo de las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, como parte de los operativos permanentes para combatir el ingreso y transporte irregular de mercancías en el país.

Las autoridades señalaron que estos controles buscan prevenir el comercio ilegal, proteger la recaudación tributaria y garantizar que los productos que circulan en el mercado cumplan con la normativa vigente.