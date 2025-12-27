Una familia pasó Navidad en una gasolinera para acompañar a uno de sus miembros en el trabajo

Una familia cenó en una gasolinera la noche de Navidad.

Una familia pasó una Navidad única y diferente este 2025. Una mesa en medio de una gasolinera fue suficiente para festejar con los seres amados.

El joven Tomi Amaya trabaja en una estación de servicio de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba, Argentina. La noche de Navidad, como muchas personas, tuvo que trabajar.

Lejos de que esta situación frustrara la reunión familiar, este momento se trasladó hacia su lugar de trabajo con una mesa y sillas ubicadas en la gasolinera.

El joven hizo un corto video en modo de selfie para mostrar su peculiar cena navideña junto a sus seres queridos. Todos se mostraron felices de compartir la comida.

"Somos instantes, disfrutemos de ello" Tomi Amaya

Con solo 11 segundos, el clip se difundió ampliamente en redes sociales y acumula miles de vistas. La prensa argentina también replicó esta historia.

"Esto me demuestra que lo simple también llega", escribió Amaya en otra publicación luego de la amplia difusión que tuvo su historia.

El joven concluyó escribiendo "ojalá motive para seguir para adelante, a no bajar los brazos y a valorar cada pequeño momento".