Una 'postal navideña' desde el espacio: así luce la guardería estelar conocida como el Árbol de Navidad

En medio de la inmensidad del universo, a unos 2 700 años luz de la Tierra, existe un rincón del espacio que en esta época del año parece sacado de una postal navideña. Se trata de NGC 2264, una extensa región donde nacen nuevas estrellas y que, por su forma y colores, es conocida popularmente como el cúmulo del Árbol de Navidad, según información difundida por Science Daily.

Este escenario cósmico se encuentra en la constelación de Monoceros, el Unicornio, y es visible desde distintos lugares del planeta en determinadas temporadas. Allí, enormes nubes de gas y polvo brillan y se entremezclan, creando un paisaje que recuerda a luces, sombras y adornos suspendidos en el cielo.

Las estrellas jóvenes que se forman en esta región iluminan el gas que las rodea, haciendo que se observe un resplandor rojizo, similar al de luces encendidas en la oscuridad. Al mismo tiempo, franjas de polvo más denso bloquean la luz y dibujan siluetas oscuras, mientras que en otros puntos el polvo refleja la luminosidad de las estrellas y tiñe el espacio de suaves tonos azules.

Un cúmulo de estrellas se ven en el espacio. NASA

En el centro de esta “decoración celestial” destaca la estrella S Monocerotis, cuyo brillo cambia con el tiempo y que parece actuar como uno de los focos principales del conjunto. Justo sobre ella, un grupo de estrellas jóvenes forma un triángulo que, visto desde la Tierra, evoca la figura de un árbol, razón por la que este cúmulo se ha ganado su nombre festivo.

Más arriba se encuentra la Nebulosa del Cono, una estructura que sobresale como si fuera la punta de este árbol cósmico, mientras que debajo se extiende la Nebulosa de Piel de Zorro, una nube luminosa y enredada que aporta textura y profundidad al paisaje estelar.

Aunque a simple vista pueda parecer un pequeño adorno en el cielo, la magnitud de NGC 2264 es impresionante. Observada con telescopios, la región ocupa un espacio equivalente al ancho de tres lunas llenas juntas y, en la realidad, se extiende por casi 80 años luz.

Así, mientras en la Tierra se encienden luces y se decoran árboles, el universo también ofrece su propia versión de la Navidad: una gigantesca cuna de estrellas que brilla en silencio, recordando que incluso a miles de años luz de distancia, el cielo puede regalarnos imágenes llenas de asombro y magia.