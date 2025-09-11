FBI publica dos fotografías del sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk en EE.UU.

El FBI publicó, este jueves 11 de septiembre del 2025, dos fotografías del sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

Las imágenes, publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, parecen ser capturadas de un video de las cámaras de seguridad. En ellas se muestra a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes.

La sudadera que viste el hombre parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una "cacería" para dar con el hombre de las imágenes.

El agente especial del FBI Robert Bowles explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria".

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles.

Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

El diario The New York Post publicó una foto que dice haber obtenido de la investigación, en la que se ve un rifle de caza equipado con un visor.

El equipo de investigación también explicó que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido.

Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás de la zona en la que se encontraba Kirk muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después de producirse el disparo.