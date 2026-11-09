Fiscalía paraguaya allana la casa de Santiago Peña y rastrea fondos desviados de Ueno Bank

El Ministerio Público en el allanamiento a la vivienda de Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay realizó una serie de operativos que incluyó el allanamiento de la vivienda del exmandatario Santiago Peña, sedes bancarias y propiedades vinculadas para rastrear activos ilícitos.

La crisis institucional de Paraguay escala tras el colapso financiero del banco Ueno Bank. El procedimiento en la vivienda del exmandatario se prolongó por casi cinco horas y logró la incautación de documentación, dispositivos electrónicos y registros de una bóveda de circuito cerrado.

Parte de estos operativos simultáneos que se ejecutaron a escala nacional se dieron en:

Sede de Ueno Bank: Se intervinieron las oficinas del banco digital para recabar expedientes sobre las inversiones realizadas por el exmandatario.

Se intervinieron las oficinas del banco digital para recabar expedientes sobre las inversiones realizadas por el exmandatario. Residencia del expresidente del Banco Central: Allanamiento al domicilio de Carlos Carvallo, quien se encuentra imputado y bajo prisión preventiva dentro de la misma causa.

Allanamiento al domicilio de Carlos Carvallo, quien se encuentra imputado y bajo prisión preventiva dentro de la misma causa. Inmovilización de bienes: Secuestro de vehículos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de la institución financiera.

Secuestro de vehículos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de la institución financiera. Bóveda: Despliegue en una segunda propiedad de Santiago Peña ubicada a 50 kilómetros de Asunción, donde las autoridades descubrieron una bóveda con seguridad israelí.

Además, para blindar la investigación la fiscalía mantiene gestiones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y autoridades de Luxemburgo y Argentina con el propósito de congelar criptoactivos y asegurar bienes en el extranjero.

Protestas en Asunción

La incertidumbre económica que se ha generado por la limitación del fondo de garantías, que no cubre reintegros mayores a 36 000 dólares por cuenta, desató protestas en la capital paraguaya.

Trabajadores de las empresas del grupo económico propietario del banco, que agrupa a unas 6 000 personas, salieron a las calles para exigir el descongelamiento de sus cuentas y la habilitación para laborar en nuevas fuentes de empleo.

También gremios de docentes se concentraron para demandar la recuperación de los aportes jubilatorios y fondos públicos atrapados en la institución colapsada, logrando posteriormente una mesa de diálogo con el nuevo mandatario Pedro Alliana.