Fiscalía allana vivienda en el centro de Quito y detiene a sospechoso de pornografía infantil

La Fiscalía lideró un allanamiento en el centro de Quito para detener a Anthony T., quien estaría vinculado a miles de archivos ilícitos reportados por organismos internacionales.

La Fiscalía General del Estado lideró un operativo de allanamiento en un inmueble situado en el centro de Quito.

La intervención judicial se ejecutó para cumplir con una orden de detención con multas de formulación de cargos en contra de un ciudadano identificado como Anthony T. Y.

Investigado por presunto delito contra menores

El ciudadano aprehendido se encuentra bajo indagación por su presunta vinculación con el delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Durante la diligencia ejecutada en el inmueble, los agentes investigadores procedieron a la incautación del teléfono celular del sospechoso como elemento material de convicción.

Informes internacionales

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido estaría vinculado a 36 informes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Los informes alertan sobre la presunta existencia de cerca de 2 500 archivos de material de abuso sexual infantil (MASI), los cuales estarían anclados al correo electrónico y número telefónico del ciudadano procesado.