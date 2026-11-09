Cronología de ocho crisis bancarias en América Latina que afectaron al poder político

En diferentes países de América Latina se han registrado crisis bancarias como la ocurrida con Ueno Bank, en Paraguay.

Las crisis bancarias en América Latina han dejado consecuencias que van más allá del sistema financiero. En distintos países de la región, los problemas de liquidez, las irregularidades administrativas y las pérdidas patrimoniales obligaron a los gobiernos a intervenir entidades financieras.

Estos episodios también tuvieron repercusiones políticas, al involucrar a empresarios, autoridades y sectores del poder público.

La última crisis bancaria registrada en la región, sacudió a Paraguay. Ocurrió tras el cierre de Ueno Bank, que congeló depósitos de millones de clientes y provocó la destitución y detención del presidente Santiago Pena.

🇵🇾 https://t.co/4KoOQ6VGTS 👉 Pedro Alliana juró como nuevo presidente de #Paraguay tras la destitución y arresto de Santiago Peña provocado por una severa #CrisisBancaria. https://t.co/Eug1DRVxlS — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

A continuación, ocho intervenciones a entidades financieras registradas entre 1994 y 2026:

1. Banco Latino – Venezuela El Gobierno venezolano intervino el Banco Latino, que ocupaba el segundo lugar entre las entidades financieras del país por volumen de depósitos. La institución atravesó una crisis de liquidez que provocó retiros masivos de dinero. El problema también alcanzó a fondos de pensioness financieras del país por volumen de depósitos.

2. Banco Anglo Costarricense – Costa Rica El Banco Central de Costa Rica ordenó la intervención de esta entidad estatal tras detectar irregularidades en sociedades constituidas en el extranjero. Las inversiones fallidas generaron pérdidas equivalentes al 1,3% del PIB nacional, dejando al banco sin patrimonio suficiente para continuar sus operaciones.

3. Filanbanco – Ecuador Uno de los episodios financieros más recordados de Ecuador ocurrió en 1998, cuando las autoridades intervinieron Filanbanco, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías. Sus propietarios entregaron la administración al Estado, que posteriormente fusionó la entidad con el extinto banco La Previsora. Filanbanco cerró sus operaciones en 2001. El caso ocurrió durante el Gobierno de Jamil Mahuad. En ese Gobierno también se decretó el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de los clientes del sistema financiero.

4. Banco Nuevo Mundo – Perú Las autoridades peruanas intervinieron el Banco Nuevo Mundo debido a su deterioro patrimonial. El Fondo de Seguro de Depósitos tuvo que utilizar recursos para proteger a más de 23 000 ahorradores. Aunque se intentó integrar la entidad a otro banco, fue declarada en liquidación en 2001.

5. Baninter – República Dominicana El caso de Baninter provocó una de las crisis financieras más costosas de República Dominicana. Las autoridades detectaron una contabilidad irregular que ocultaba pérdidas y operaciones crediticias con empresas vinculadas a sus propietarios. El Banco Central de República Dominicana intervino para evitar que el problema se extendiera a otras entidades. El rescate financiero representó aproximadamente el 15% del PIB dominicano.

6. Banco Fassil – Bolivia La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino Banco Fassil en abril de 2023, tras comprobar que no podía cumplir con sus obligaciones de pago a los clientes. La entidad enfrentó problemas de liquidez y cuestionamientos por presuntos desvíos de fondos y créditos vinculados a sus accionistas. Cerca de 1,3 millones de clientes fueron transferidos a otras entidades financieras.

7. Banco Master – Brasil El Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de Banco Master en 2025, en medio de investigaciones por un presunto fraude financiero. La entidad había expandido sus operaciones mediante la captación de depósitos con tasas de rentabilidad elevadas. El propietario del banco quedó en el centro de un escándalo que alcanzó a figuras del entorno político y judicial brasileño.