Asesinan a Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato a la reelección, en un atentado armado

El exalcalde de Huaquillas y candidato a la reelección, Ronald Farfán, y su compañero de fórmula, el aspirante a concejal Cristhian Rugel, fueron víctimas de un atentado armado.

Un nuevo hecho de violencia política sacude al cantón fronterizo. Este lunes 9 de noviembre de 2026 se confirmó el deceso de Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y quien buscaba la reelección en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

El político resultó gravemente herido durante un ataque armado perpetrado por hombres armados en la ciudadela Los Israelitas.

De acuerdo con medios locales, en el lugar tenía previsto encabezar un mitin.

La noticia fue confirmada por la asambleísta de El Oro, Noemi Cabrera, quien señaló desde cuenta de X:

"Hoy en Huanaquillas fue asesinado el candidato a alcalde Ronald Farfán junto al candidato a primer concejal Cristhian Rugel. Nuestra solidaridad con nuestra compañera Betty Córdova que estaba participando en ese movimiento. No es posible que la política se convierta en un espacio donde la violencia mande por sobre la democracia". Noemi Cabrera, asambleísta por El Oro

Víctimas mortales del atentado

Tras la incursión violenta, Farfán fue trasladado de urgencia a una clínica privada de la localidad, sitio en el cual los galenos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo atentado armado perdió la vida de forma inmediata Cristhian Rugel, quien participaba en la contienda electoral como candidato a primer concejal del cantón.

Investigación en curso

Las autoridades implementaron los protocolos correspondientes en la escena del crimen para recabar indicios balísticos y testimonios que permitan dar con los responsables de este doble crimen.

El suceso genera conmoción en la provincia de El Oro a pocas semanas de la jornada democrática prevista para finales de noviembre.