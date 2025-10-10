La fiscalía pide prohibir que la expresidenta Dina Boluarte salga de Perú tras destitución

Dina Boluarte fue cesada del cargo tras declarar su 'incapacidad moral' para ejercer la Presidencia de Perú

La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos.

El Congreso peruano destituyó en la madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el pedido a la justicia "busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional".

La fiscalía solicitó la prohibición de salida del país por dos casos en los que se investiga a Boluarte: uno por lavado de activos y otro por "negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo". Los periodos solicitados son de 36 meses y de 18 meses.

En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Boluarte accedió a la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

Según la fiscalía, Cerrón recibió "activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro".

En otro caso, Boluarte "se habría interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas".

El Poder Judicial informó en un comunicado que programó para el miércoles 15 de octubre una "audiencia presencial para evaluar el pedido impedimento de salida por 36 meses".

El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal confirmó que la exmandataria se encuentra en su casa en Lima y negó un posible pedido de asilo político.

"Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país", indicó Portugal en X.

La exmandataria de 63 años, mantiene una tensa relación con el Ministerio Público, a raíz de las múltiples investigaciones que le sigue.

Entre las más sonadas está la vinculada con la represión de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 que dejó 50 muertos, o la del llamado "Rolexgate" por unos relojes de lujo que la mandataria no declaró en su lista de bienes.