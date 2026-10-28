Flavio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina en tránsito hacia Guayaquil

El jet privado que transportó al senador Flávio Bolsonaro hacia Miami hizo escala en Guayaquil.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que la noche del martes 27 de octubre ingresaron a territorio argentino el senador brasileño Flavio Nantes Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro— junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Según el informe oficial del organismo migratorio, el grupo familiar registró su ingreso a las 22:50 a través del Paso Internacional Puente Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones (frontera con Brasil).

La autoridad de solicitud precisó que los ciudadanos brasileños presentaron documentación hábil de viaje, no registraban ningún impedimento legal para el ingreso y el trámite se efectuó sin incidentes.

Vuelo privado con destino a Ecuador

Posteriormente a su registro en el paso fronterizo, la comitiva se trasladó hasta el aeropuerto de la zona, donde a las 23:30 abordó una aeronave de un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly SA.

De acuerdo con el plan de vuelo presentado y notificado por las autoridades aeronáuticas argentinas, la aeronave despegó con destino final a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Es investigado por su campaña

El viaje del senador brasileño Flavio Bolsonaro hacia Guayaquil se produce en medio del revuelo político y judicial en su país, tras haber sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de octubre de 2026.

Tras la contienda electoral, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó a la policía investigar una presunta financiación extranjera a su campaña.

Es decir, del rastreo de fondos provenientes del exterior y supuestas manipulaciones algorítmicas en redes sociales para favorecer su candidatura.

La indagación, liderada por el magistrado Flávio Dino, busca determinar si existieron negociaciones entre empresarios brasileños y redes conservadoras de Estados Unidos para financiar la campaña de Bolsonaro.

Esto cambio de presunto intereses económicos en la explotación de minerales críticos y tierras raras en Brasil.

Mientras el hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido los resultados electorales, las autoridades argentinas confirmaron que el legislador y su familia ingresaron en tránsito al país para abordar un vuelo con destino directo a la urbe porteña.