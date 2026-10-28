Flamengo recuerda el gol de Gonzalo Plata en la victoria ante Mineiro

Dos días después de aquella noche de emociones en el Maracaná, el gol de Gonzalo Plata ante Atlético Mineiro sigue siendo una de las imágenes que dejó la remontada de Flamengo.

El ecuatoriano apareció a los 33 minutos, recibió un balón por la derecha, se perfiló hacia el centro y sacó un remate cruzado que tomó efecto, pegó en el palo y terminó en las redes. Fue el 1-1 y el inicio de una remontada que terminó con triunfo 3-2 para el ‘Mengao’.

El tanto tiene además un significado especial para Plata: fue su segundo gol consecutivo, después de haber marcado frente a Bahía en la jornada anterior, y el cuarto tanto en la temporada 2026 con Flamengo, según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Flamengo terminó quedándose con los tres puntos gracias a los goles de Jorge Carrascal y Giorgian De Arrascaeta. La victoria llevó al equipo carioca a 70 puntos y le devolvió el liderato del Brasileirao, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras.

Y mientras Flamengo mira hacia el tramo decisivo del campeonato, Plata vuelve a ganar protagonismo.

El ecuatoriano encontró nuevamente el camino del gol y dejó una zurda que, dos días después, todavía forma parte de los recuerdos de una remontada que puede ser determinante en la pelea por el título.