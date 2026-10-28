¿Quién es Alfonso Montalván, el alcalde de Vinces detenido por presunto lavado de activos?

Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces, en la provincia de Los Ríos, fue detenido este miércoles 28 de octubre de 2026, durante un operativo policial relacionado con una investigación por presunto lavado de activos.

El funcionario cumple su segundo período consecutivo al frente del Municipio de Vinces. Llegó al cargo en 2019 y consiguió la reelección en las elecciones seccionales de 2023.

Su detención se produjo en medio de una investigación sobre presuntas operaciones financieras irregulares y posibles vínculos con estructuras delictivas.

¿Quién es Juan Alfonso Montalván?

Montalván inició su gestión como alcalde de Vinces en mayo de 2019, tras ganar las elecciones seccionales por el partido Fuerza Ecuador (FE), lista 10.

Cuatro años después volvió a participar en los comicios, esta vez por el movimiento provincial Unidos por Los Ríos (UNIR), lista 1. Obtuvo el 58,01% de los votos, con lo que superó al candidato del Partido Social Cristiano, Darwin Bajaña.

Durante sus administraciones, Montalván ha presentado como prioridades la ejecución de obras municipales, el mejoramiento de los servicios básicos y la atención a los problemas de infraestructura vial.

En una entrevista concedida a El Universo en junio de 2023, el alcalde sostuvo que había recibido un Municipio con dificultades financieras, entre ellas deudas con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

También reconoció los problemas de inseguridad del cantón y aseguró que el Municipio había destinado recursos para apoyar el trabajo policial, pese a que la seguridad no es una competencia directa de los gobiernos municipales.

¿Por qué fue detenido el alcalde de Vinces?

La madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026, Montalván fue detenido durante la operación Gran Fénix 066, ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía en Los Ríos, Guayas y Azuay.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló al alcalde como presunto cabecilla de una estructura dedicada al lavado de activos.

Según el funcionario, el grupo habría utilizado la compañía Constructora Aldrensa S. A., reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para canalizar recursos de presunto origen ilícito.

Las investigaciones apuntan a movimientos financieros por aproximadamente USD 3,22 millones entre 2019 y 2026, así como a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Reimberg también señaló que existen posibles vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada, relacionadas con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, además de los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos.

El operativo dejó 15 personas detenidas y 21 allanamientos, según el balance del Ministerio del Interior. Fiscalía, por su parte, informó sobre intervenciones en 16 inmuebles.