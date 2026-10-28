Siniestro de un bus en la vía Loja – Saraguro deja dos muertos y varios heridos
Un siniestro de bus deja dos muertos y varios heridos en la vía Loja–Saraguro este miércoles 28 de octubre. La vía permanece cerrada
Imagen del siniestro de tránsito reportado en la vía Loja - Saraguro
ECU 911
Compartir
Actualizado:
28 oct 2026 - 08:17
Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este miércoles 28 de octubre dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y múltiples heridos en la provincia de Loja.
El hecho ocurrió en la vía Loja - Saraguro, a la altura del sector Pichig, aproximadamente a 15 minutos del cantón Saraguro.
El reporte preliminar del ECU 911 indica que un bus de transporte interprovincial perdió la pista y se volcó en la carretera.
La alerta fue receptada y coordinada por el ECU 911, y movilizó a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), Policía Nacional, la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT) y efectivos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.
Paramédicos y rescatistas brindaron los primeros auxilios a las víctimas en el sitio del accidente y trasladaron a los heridos a las casas de salud más cercanas.
La vía Loja - Saraguro en ese tramo permanece cerrada por la remoción del automotor y peritaje técnico a cargo de las unidades especializadas de tránsito.
Compartir