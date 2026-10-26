Lula responde a la felicitación de Noboa: 'El diálogo entre Brasil y Ecuador son fundamentales'

Lula agradece felicitación de Noboa y destaca cooperación entre Brasil y Ecuador

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este lunes 26 de octubre de 2026 al mensaje de felicitación enviado por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras su victoria en las elecciones presidenciales brasileñas.

“Muchísimas gracias por el mensaje, presidente Daniel Noboa. El diálogo y la cooperación entre Brasil y Ecuador son fundamentales para avanzar en las agendas de integración regional, seguridad y desarrollo sostenible”, escribió Lula.

@DanielNoboaOk Muito obrigado pela mensagem, presidente @DanielNoboaOk. O diálogo e a cooperação entre Brasil e Equador são fundamentais para avançarmos nas agendas de integração regional, segurança e desenvolvimento sustentável. — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Noboa había felicitado al mandatario brasileño el domingo 25 de octubre, luego de que se confirmara su victoria en la segunda vuelta electoral frente al senador Flávio Bolsonaro.

“Felicitaciones Lula por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, publicó el presidente Noboa.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

Lula consigue un cuarto mandato

Lula, próximo a cumplir 81 años, fue reelegido para un cuarto mandato presidencial, tras imponerse en el balotaje con cerca del 51,8% de los votos, frente al 48,2% obtenido por Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales tras concluir el conteo.

El líder izquierdista consiguió revertir el resultado de la primera vuelta, en la que había quedado por detrás del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con este resultado, Lula continuará al frente de Brasil, el país más grande de América Latina.