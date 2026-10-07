El FMI se prepara para apoyar a los países más vulnerables por el fenómeno de El Niño 

Ecuador es uno de los países que más afectado podría estar con el fenómeno de El Niño.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se prepara para apoyar a los países "vulnerables" ante el fenómeno climático El Niño, que está amenazando la seguridad alimentaria en varias partes del mundo, aseguró a la AFP su directora gerente, Kristalina Georgieva.

"Estamos muy preocupados por El Niño, de una intensidad superior a la media, y nos preocupa la seguridad alimentaria", declaró durante una entrevista en Singapur el miércoles.

Ya está provocando fenómenos meteorológicos extremos, desde la sequía en América Central hasta las alteraciones del monzón en India que ponen en peligro los cultivos.

En el llamado Corredor Seco Centroamericano, El Niño está causando escasez de comida y empuja a los campesinos a apresurarse a vender el ganado antes de que muera.

"Tememos las presiones inflacionistas derivadas del aumento del coste de los alimentos (...) Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con dureza, es nuestro papel ofrecer una red de seguridad frente a las perturbaciones externas", aseguró.

"Soy consciente de que para algunos de nuestros miembros podría ser necesario recurrir a financiación externa", añadió, al señalar la "combinación" de El Niño con el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio.

Aunque algunos países de Asia o África resisten, "los países insulares del Pacífico, naciones más vulnerables como Bangladés y países más pobres como Laos se encuentran en una situación mucho más crítica", al igual que algunas regiones del continente africano, advirtió Georgieva, que llamó a una cooperación internacional "coordinada".

Los pescadores del Pacífico oriental sufren el impacto del calentamiento del océano por El Niño, que obliga a varias especies a migrar hacia aguas profundas y deja redes semivacías y pueblos en crisis.

El endeudamiento ya no es sostenible

Mientras el conflicto en el Golfo continúa y se acerca el invierno en el hemisferio norte, el FMI advierte a los Gobiernos contra una política demasiado generosa de subvenciones energéticas.

"Hemos atravesado una serie de perturbaciones: la pandemia de covid, la guerra en Ucrania, el shock inflacionista, el fuerte aumento de los tipos de interés y, ahora, el shock energético. Cada vez, los Gobiernos han ayudado a los hogares y las empresas recurriendo al endeudamiento y aumentando el déficit", recordó Kristalina Georgieva.

Sin embargo, "esta situación ya no es sostenible: los tipos de interés han subido, al igual que los costes de endeudamiento. Esto se vuelve inasumible" para países con una deuda récord, dijo, reclamando una "selección aún más estricta" de las ayudas.

A su juicio, los bancos centrales, que elevan drásticamente sus tipos de interés oficiales para contener el aumento de los precios, desempeñan un papel clave para frenar la inflación, "ese impuesto que pesa más sobre los hogares con menos recursos".

En cuanto a la IA y a las grandes inversiones que genera, el FMI considera que es un potente motor para la economía mundial.

Pero también advierte de los riesgos: "una desaceleración en este sector se dejaría sentir a escala mundial. Una pérdida de confianza que provocara una retirada de capitales de la IA podría generar riesgos para la estabilidad financiera", observa Georgieva.

Otro peligro que figura en el radar del Fondo son las tensiones en el mercado de deuda, donde los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos, Japón y los países europeos -en particular Francia- se disparan a la vez.