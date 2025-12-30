El peleador de la UFC, Michael Morales, se prepara para ser viuda en fin de año 2025

Michael Morales se prepara para vestirse de viuda en fin de año 2025.

Michael Morales sorprende en las redes sociales con los preparativos para vestirse de viuda por fin de año 2025. Un corto clip publicado este martes 30 de diciembre de 2025 alertó a sus seguidores.

En pocos segundos de video se observa al peleador luciendo un corto vestido negro con zapatillas deportivas del mismo color. También aparece otro hombre también con vestido.

"Están dispuestos a todo", dice el hombre que grabó el clip mientras Morales camina con la mini falda. Su mamá, Katty Hurtado, también aparece en el video riéndo y grabando el momento.

Morales ya había anticipado que este año se vestiría de viuda, luego de que videos suyos del año anterior se difundieran masivamente en redes sociales.

Para él la tradición de vestirse de viuda en fin de año no puede faltar. Aunque no ha especificado un lugar fijo, se espera que recorra varias calles de Pasaje, en la provincia de El Oro, su ciudad natal.