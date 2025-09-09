Francia abre investigación por la aparición de nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas

Manifestación contra la islamofobia en la Plaza de la República de París

Las autoridades francesas abrieron este martes 9 de septiembre del 2025 una investigación tras la aparición de nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas de la región de París, algunas con la palabra Macron escrita en azul, y denunciaron un acto antimusulmán "abyecto".

Con entre cinco y seis millones de fieles, Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía de este continente.

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, varios países han informado de un aumento del "odio contra los musulmanes" y del antisemitismo desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Al menos nueve cabezas de cerdo han sido encontradas, "cuatro en París y cinco" en sus suburbios, detalló el prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, quien no descartó "que se descubran más".

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con representantes de la comunidad musulmana en París, quienes expresaron su "apoyo", informó su entorno a AFP.

Varias de las cabezas de este animal, considerado impuro por el Islam, "llevaban una inscripción 'MACRON' escrita con tinta azul", indicó a la AFP la fiscalía de París.

"Atacar lugares de culto es de una cobardía abisal", afirmó en la red social X el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau.

Las autoridades abrieron una investigación, pero Núñez no descartó que se pueda tratar de nuevas "acciones de injerencia extranjera".

El prefecto se refería a casos anteriores, atribuidos a posibles injerencias, como las pintadas de estrellas de David en París en 2023 o de manos rojas en el Memorial del Holocausto en mayo de 2024.

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció unos "actos islamófobos" que buscan dividir Francia y "una nueva y triste etapa en el alza del odio antimusulmán".

Frente a una mezquita de Malakoff, al sur de París, Caroline blancas (seudónimo) depositó este martes tres rosas para mostrar su "apoyo" y "solidaridad".

"La gente no debería tener que esconder su fe", estimó la mujer de 40 años.