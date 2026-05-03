Volcán Reventador registró emisiones de ceniza y descenso de material incandescente

El volcán El Reventador, en Napo, se encuentra en alerta naranja por su alta actividad eruptiva

El volcán Reventador registró nuevas emisiones de gas y ceniza que alcanzaron entre los 400 y 700 metros sobre el nivel del cráter, según reportó el Instituto Geofísico.

El fenómeno se presentó durante la jornada del viernes 1 de mayo, evidenciando una actividad constante del coloso ubicado en la región amazónica del país.

Durante la madrugada del sábado 2 de mayo, también se observó el descenso de material incandescente que avanzó hasta aproximadamente mil metros por los flancos del volcán, un comportamiento característico en este tipo de procesos eruptivos.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente del volcán, que se encuentra en actividad frecuente, sin que hasta el momento se reporten afectaciones directas a la población.

El evento reafirmó la constante actividad del Reventador y la importancia del monitoreo técnico para anticipar posibles riesgos en la zona.