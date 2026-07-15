Francia aprueba el derecho a la eutanasia tras años de debate

Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate.

El Parlamento de Francia aprobó este miércoles 15 de julio el derecho a la muerte asistida o eutanasia para algunos pacientes con enfermedades incurables, una reforma polémica defendida por el presidente Emmanuel Macron.

Esta reforma estuvo años en tramitación antes de ser aprobada de forma definitiva por la cámara baja, por 291 votos a favor, frente a 241 en contra.

Pero la adopción de la reforma no marcará el final de su tramitación, ya que el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó al Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad constitucional, que examine la legislación una vez aprobada.

Se registró reñida votación

Y este órgano, cuyas decisiones son vinculantes, puede en casos extremos declarar inválida toda una legislación o expresar reservas sobre parte de la misma.

Si el Consejo Constitucional da su visto bueno, Francia se unirá a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por Suiza, Canadá y Uruguay.

Macron agradeció en X a los legisladores por un "debate constructivo y respetuoso".

"En 2022, me comprometí a abrir este camino junto a los franceses. Con seriedad, con humildad y respetando plenamente nuestra democracia, ese compromiso se cumplió", declaró el presidente de centroderecha.

Aplica para enfermedades incurables

En la Asamblea Nacional, la izquierda apoyó a la bancada del partido Renaissance de Macron, y la derecha y la extrema derecha votaron en contra, pero cada grupo dejó a sus miembros la libertad de actuar.

En el caso de Francia, el derecho está reservado a los adultos que padezcan una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar la necesidad de manera "libre e informada" y sufran físicamente.