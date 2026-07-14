4 700 muertos confirmados en Venezuela tras casi tres semanas de los terremotos

Una retroexcavadora recoge los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

El saldo por el doble sismo que tocó el norte de Venezuela hace casi tres semanas alcanzó los 4 734 muertos y cerca de 17 000 heridos, según la parte oficial difundido este martes 14 de julio de 2026.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Recomendaciones para protegerse en caso de un terremoto

El número de muertos fue difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguro que la mayoría de estos lesionados han sido dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50 000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó a más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron. En La Guaira, la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Casi 21 000 personas viven en campamentos provisorios, según cifras oficiales. Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que las retroexcavadoras adelantan trabajos de remoción de escombros.