Francia refuerza la seguridad ante el temor de nuevas protestas durante Halloween

Se observa un incendio con la Torre Eiffel de fondo durante una manifestación en protesta por el "alto costo de vida", en París

Negocios en París cercaban el viernes las ventanas por temor a una nueva ola de violencia, mientras Francia se preparaba para un tercer fin de semana consecutivo de protestas que coinciden con las celebraciones de Halloween.

Las manifestaciones se producen en un clima político cada vez más agitado, con las elecciones presidenciales a solo seis meses y la líder de extrema derecha Marine Le Pen liderando las encuestas de opinión.

El presidente Emmanuel Macron dijo esta semana que "no era normal" que Francia estuviera en un estado de "agitación" tan cerca de unas elecciones presidenciales.

El sábado se desplegarán alrededor de 70 000 agentes de seguridad, igualando la cifra movilizada hace una semana, las autoridades intentan evitar que se repitiera el disturbio del 17 de octubre, cuando miles de negocios resultaron afectados.

Un asistente del ministro del Interior Laurent Núñez dijo que se esperaba para este fin de semana un nivel de violencia callejera de escala "comparable" a los disturbios de hace dos semanas, cuando imágenes de enfrentamientos, tiendas saqueadas y edificios públicos incendiados se difundieron en todo el mundo.

Noche de oscuridad

Núñez, ministro del Interior de Francia, advirtió el jueves sobre un "riesgo muy alto de desorden público", diciendo que se permitirían manifestaciones, pero no en los centros urbanos y la prefectura de policía de París solo autorizó una marcha en las afueras de la capital.

El sindicato estudiantil de la UNEF acusó a las autoridades de intentar "silenciar la voz de los jóvenes" y afirmó que tenía la intención de marchar desde la Bastilla hasta la Nación, a pesar de la prohibición.

El ministro del Interior dijo que las autoridades habían detectado llamadas en redes sociales para reuniones de Halloween el sábado por la tarde, instando a los manifestantes a provocar una "revolución".

Algunas publicaciones en redes sociales llamaban a la gente a disfrazarse y reunirse para una "noche de oscuridad".

Núñez advirtió que a los manifestantes no se les permitiría llevar mascarilla que ocultara sus rostros.

Derecho a demostrar

Las autoridades han reconocido fallos en seguridad e inteligencia mismos que dieron el camino para los enfrentamientos, los saqueos generalizados y el vandalismo que estallaron el 17 de octubre.

Como medida preventiva se impondrá un toque de queda nocturno en los barrios de la République y Chatelet-Les Halles de París de 23:00 a 6:00 los sábados y domingos.

Más de 1 000 trabajadores municipales serán movilizados en París durante el fin de semana para limpiar los espacios públicos, según informó la alcaldía.

El movimiento de protesta, que reúne a activistas de los Chalecos Amarillos, sindicatos y estudiantes de secundaria y universidad, se centró inicialmente en el aumento del coste de la vida, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de aprendizaje.