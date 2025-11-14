Fuertes lluvias inundan las tiendas donde dormían miles de desplazados en Gaza

Tiendas de miles de desplazados en Gaza se inundan con las primeras lluvias en meses

Las fuertes lluvias registradas este viernes 14 de noviembre en Gaza, las primeras en meses, han provocado inundaciones en las tiendas de campaña en las que viven miles de desplazados palestinos.

En vídeos difundidos por varios canales palestinos, gazatíes muestran las goteras que se han formado en sus tiendas de campañas y cómo los colchones, donde dormían, y sus pertenencias han quedado totalmente empapadas.

"Mis hijos dormían aquí. El agua de lluvia nos despertó esta mañana. ¿A quién nos quejamos? ¿A quién acudimos?", lamenta un padre gazatí en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Sanad.

El portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Basal, indicó que, desde la madrugada, cuando empezaron las primeras lluvias, sus equipos han estado recibiendo cientos de solicitudes de ayuda, pero se lamentó: "los recursos son inexistentes".

"Las casas agrietadas y en ruinas corren el riesgo de derrumbarse debido a la tormenta. No hay margen para la espera ni para la demora en la distribución de tiendas de campaña a los ciudadanos de Gaza, ya que cada segundo en Gaza, la vida de los ciudadanos corre peligro", urgió Basal.

La llegada del alto el fuego en Gaza, en vigor desde el pasado 10 de octubre, no ha cambiado la realidad de los más de dos millones de palestinos, muchos de los cuales se han quedado sin sus casas por los bombardeos israelíes, y siguen malviviendo en tiendas de campaña.