Las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron inundaciones y afectaciones al transporte en Nueva York durante el Día de Acción de Gracias.

Las fuertes tormentas que azotaron Nueva York y otros estados del noreste de Estados Unidos durante el jueves 26 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones, apagones y complicaciones en el transporte aéreo, en plena celebración del Día de Acción de Gracias.

Teleamazonas conversó con migrantes ecuatorianos que residen en sectores cercanos a Nueva York, quienes señalaron que se registran intensas lluvias en las zonas donde viven.

El temporal dejó más de 950 000 usuarios sin electricidad en distintos estados del país, según el balance registrado la noche del jueves por el portal PowerOutage.us.

¿Qué ocurrió en Nueva York?

Las fuertes precipitaciones y ráfagas de viento provocaron inundaciones en sectores de Nueva York, caída de árboles, daños en tendidos eléctricos y afectaciones a la circulación.

En Central Park se acumularon 4,6 centímetros de lluvia, una cifra récord para un Día de Acción de Gracias en ese lugar.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, ante los riesgos asociados al temporal.

Además, en el aeropuerto LaGuardia se registraron vientos de hasta 90 kilómetros por hora, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

¿Cómo están Maryland?

Las fuertes tormentas también afectan a Maryland, Estados Unidos, donde aproximadamente 139 000 usuarios se quedaron sin electricidad durante el jueves 26 de noviembre de 2026.

Teleamazonas conversó con un migrante ecuatoriano que reside en este estado, quien contó que las lluvias son intensas y que las temperaturas son muy bajas.

El temporal también ha provocado afectaciones en el suministro eléctrico y complicaciones en distintos sectores.

Un migrante ecuatoriano residente en Maryland, relató a Teleamazonas que hay fuertes lluvias. Cortesía. Un migrante ecuatoriano residente en Maryland, relató a Teleamazonas que hay fuertes lluvias. Cortesía. Un migrante ecuatoriano residente en Maryland, relató a Teleamazonas que hay fuertes lluvias. Cortesía. Un migrante ecuatoriano residente en Maryland, relató a Teleamazonas que hay fuertes lluvias. Cortesía.

¿Cómo están Nueva Jersey y Pensilvania?

Las zonas cercanas a Nueva York también enfrentaron fuertes afectaciones por las lluvias y los vientos.

Nueva Jersey: más de 179 000 usuarios quedaron sin electricidad. En localidades costeras como Avalon y Ocean City se registraron inundaciones de calles y afectaciones a la movilidad

Pensilvania: más de 207 000 usuarios reportaron cortes eléctricos. La caída de árboles y los daños en las redes de distribución complicaron el restablecimiento del servicio

Tormentas afectan vuelos y obligan a aplazar el desfile de Macy's

El mal tiempo también complicó los desplazamientos durante uno de los feriados de mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos.

Hasta la noche del jueves se contabilizaban más de 2 300 vuelos retrasados y alrededor de 450 cancelados, según FlightAware. Entre los aeropuertos afectados estuvieron el John F. Kennedy, en Nueva York, y el Baltimore-Washington.

Además, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's, que este año cumple su centenario, fue aplazado del jueves 26 al sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas.

Las autoridades estadounidenses mantienen las labores de recuperación tras el temporal, mientras los servicios de emergencia atienden las afectaciones provocadas por las inundaciones, los fuertes vientos y los cortes de energía.